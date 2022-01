Planeta Terra - Reprodução/NASA

Publicado 23/01/2022 06:00

ÁRIES



Pode pintar atividades em grupo interessantes. Se está só, sinal de romance com alguém mais velho. Com o mozão, façam planos juntos.



TOURO



O desejo de ter prestígio e reconhecimento tem tudo pra bombar: faça planos para o futuro. À tarde, a saúde pede atenção. Vai esbanjar confiança na paquera.



GÊMEOS



Pode aprender bastante enquanto viaja ou passeia. O desejo de se divertir talvez te leve a gastar demais - controle o bolso! Intimidade recheada de prazer.



CÂNCER



Talvez precise guardar alguns segredos alheios. Há chance de pintar herança. À tarde, cuidado pra não dominar o lar nem sufocar quem ama.



LEÃO



Suas relações ganham destaque. Vai se sentir melhor se tiver com quem conversar, mas cuidado com a falta de delicadeza. Há chance de fisgar o crush com bom papo.



VIRGEM



Vai dar mais valor à aparência. Aproveite para atrair suspiros se está só. Cuidado com gastos supérfluos. Se tem um mozão, pode sentir segurança no romance.



LIBRA



Bons momentos com diversão, jogos e cultura. À tarde há risco de pintar treta nas relações, sobretudo com parentes. O amor e o sexo têm tudo pra dar certo.



ESCORPIÃO



Ligação com a família se fortalece. Vai dar um passo a mais em direção ao sonho material. A dois, podem querer discutir finanças. Boas chances com o crush.



SAGITÁRIO



Se estiver viajando, tem tudo pra curtir de montão – pode até arranjar um contatinho, caso esteja só. À tarde, use melhor seus recursos e não esbanje!



CAPRICÓRNIO



Vai planejar melhor o orçamento. À tarde, há sinal de perrengues - não deixe que os outros abusem da sua boa vontade! Seu esforço rende bons frutos no amor.



AQUÁRIO



Tudo indica que saberá o que quer e não se deixará levar por ninguém. Atenção redobrada com viagens! Esbanjando responsabilidade, deve ter sucesso no amor.



PEIXES



Seu lado tímido e discreto deve pintar. Tende a se abrir melhor com os mais chegados. Relacionamento pode ficar mais sério.