Planeta Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 24/01/2022 06:00

ÁRIES



Muita garra e dedicação para conquistar o que deseja. Mas atenção com gente falsa! No amor, você tende a seguir o que decidiu com determinação.



TOURO



Sua mente deve estar ativa, o que pode beneficiar estudos e trabalho. Na saúde, há risco de surgirem oscilações, culpa da impaciência.



GÊMEOS



Vai ter força de vontade no trabalho. À noite, uma vontade de dominar as situações deve pintar. O sexo ganha importância e há sinal de extravagâncias.



CÂNCER



Parceiros profissionais e colegas podem render cooperação. À noite, não deixe que tirem vantagens de você. No amor, vai preferir ir devagar.



LEÃO



Estará em busca de resultados e irá esperar o mesmo empenho dos colegas. Se não for correspondida na paquera, vai saber seguir em frente.



VIRGEM



Terá pique para ir atrás do que quer. Aproveite a energia para praticar exercícios. Só cautela com grana. Se joga na cama com o mozão! A paquera vai devagar.



LIBRA



Se faz home office, atividade extra ou tem um empreendimento no lar, tudo indica que sua força de vontade será tremenda. À noite, humor instável.



ESCORPIÃO



Pode ter ideias e força de vontade pra colocá-las em ação. Sentimentos intensos: procure conversar e resolver logo tudo. Passeio a dois agita a relação.



SAGITÁRIO



Seu espírito empreendedor deve ficar aceso. Mas corre o risco de gastar demais com amigos. Na vida amorosa, vai atrás do que quer, mas sem pressa.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, você tende a agir com mais independência e ambição. Talvez enfrente críticas. No amor e na paquera, as coisas vão andar com calma.



AQUÁRIO



Pode ser difícil segurar as emoções hoje. Com o mozão ou o crush, vai preferir que as coisas aconteçam sem alarde. Há sinal de sexo secreto.



PEIXES



Pique extra e até uma força dos colegas para alcançar suas metas. Com empenho, há boas chances de construir um romance duradouro.