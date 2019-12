Caso Jean: esposa usa redes sociais para comentar soltura do goleiro

Estados Unidos - Milena Bemfica, esposa do goleiro Jean, que o acusa de agressão em Orlando, enquanto o casal tirava férias com suas duas filhas, comentou a decisão da Justiça americana, que determinou a soltura do atleta do São Paulo após audiência de custódia. Milena usou os "Stories" da plataforma "Instagram" para explicar o motivo de não ter prestado queixa contra Jean. O motivo revelado pela vítima está relacionado ao "futuro das filhas".

"Muitos falam e julgam mas não sabem das coisas... Jean foi solto porque na verdade ele foi detido e não preso... Eu não dei queixa pelo simples fato de que se eu desse, ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos, e eu não quero um futuro desse para as minhas filhas...", disse ela.

A mulher também revelou estar "irreconhecível", e por este motivo, não publicou mais vídeos ou postou fotos dela. "Na hora certa irei me pronunciar, não mostro meu rosto porque estou irreconhecível".

"Só quero que entendam que além de mim e dele, tem duas crianças, nossas filhas inocentes envolvidas na história... que vieram realizar um sonho que infelizmente virou um pesadelo!", conclui.