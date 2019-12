Ex-zagueiro do River Plate tem filho internado em estado grave na UTI

Equador - Darius, filho do jogador Arturo Mina, está internado em estado grave na UTI, no hospital em Equador, depois de ter caído do segundo andar da casa da família no país.

Por conta do ocorrido, o Malatyaspor, da Turquia, clube que o jogador defende, liberou o atleta para estar perto do seu filho neste momento.

A queda aconteceu no dia 9 de dezembro. A criança, que não teve sua idade divulgada, foi levada ao hospital às pressas.

"Em nome do clube e dos torcedores, desejamos o melhor ao seu filho e uma rápida recuperação", disse o Malatyaspor em nota.

O equatoriano Arturo Mina fez sucesso enquanto jogava no River Plate e atua no clube turco desde 2017.