Gerrard escala brasileiro em time ideal e dispara contra Cristiano Ronaldo: 'Não entra no meu time'

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Liverpool e um dos principais jogadores da história da seleção inglesa, Steven Gerrard atualmente é treinador do Rangers, da Escócia. E em sua equipe, o ex-jogador deu uma declaração polêmica afirmando que não escolheria Cristiano Ronaldo para a sua equipe.

Técnico do Rangers, o ex-jogador Gerrard afirmou que não escolheria Cristiano Ronaldo para sua equipe - Divulgação/Liverpool

"Existem certos jogadores que estão num nível diferente de qualquer outro, Messi e Ronaldo. Mas Ronaldo não entra na minha equipe", disse o ex-jogador ao podcast The Greatest Game."Sou mais sobre o que um jogador pode fazer pela equipe. Ele (Cristiano Ronaldo) faz com que você ganhe títulos, mas sou mais de jogadores de equipa do que jogadores individualistas", justificou.Perguntado sobre um possível time de futebol de cinco, Gerrard apontou sua escalação: Buffon, Maldini, Zidane, Ronaldinho e Messi.