CEBOLINHA DE SAÍDA?

O atacante Everton Cebolinha, artilheiro do Grêmio em 2019, pode ser o novo reforço do Everton, da Inglaterra. O clube prepara uma proposta de cerca de R$ 136 milhões para contar com o jogador. Carlo Ancelotti, técnico do Everton, ligou para o atleta para convencê-lo a reforçar o time, que está na 11ª colocação no Campeonato Inglês.