Fla busca o bi na Copa Super 8

Após vencer o Pinheiros na semifinal, por 78 a 75, na quarta-feira, o Flamengo pode conquistar o bicampeonato da Copa Super 8 hoje, às 12h50, contra o Franca, na Arena Carioca 1, na Barra. As duas equipes, que disputam a hegemonia do basquete brasileiro há algumas temporadas, reeditam a final anterior, quando o Rubro-Negro levantou a taça.

Antes de ir à decisão do torneio, a equipe do interior paulista recebeu o Minas e ganhou por 83 a 79. O time mineiro, que chegou a estar 16 pontos atrás no placar, melhorou na partida, mas não conseguiu reverter o prejuízo e foi eliminado.

Esta será a terceira decisão consecutiva do basquete nacional em que Flamengo e Franca se enfrentam.

Além do triunfo na primeira edição da Copa Super 8, o Rubro-Negro também saiu vitorioso na decisão da temporada 2018/2019 do NBB.

O vencedor da segunda edição da Copa Super 8 estará classificado para a próxima Liga dos Campeões das Américas.