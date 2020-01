Lembra dele? Ex-Flamengo, Negueba acerta com clube do futebol asiático

Coreia do Sul - Revelado pelo Flamengo, Negueba está de clube novo. Sem equipe desde meados de 2019, se recuperando de uma grave lesão, o atacante de 27 anos acertou sua volta ao Gyeongnam FC, da Coreia do Sul.

Esta é a sua segunda passagem pela equipe da divisão principal do país. Em 2018, na sua primeira passagem no clube o jogador foi bem: foram 36 jogos, cinco gols e sete assistências.

Quando surgiu no Flamengo em 2010, Negueba era dito como um talento promissor. No entanto, não conseguiu dar sequência no clube carioca. Desde então, teve rápidas passagens pelo São Paulo, Coritiba, Grêmio, Atlético-GO, Londrina até chegar no futebol asiático.