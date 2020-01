O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) deste ano terá o primeiro split disputado entre os dias 25 de janeiro e 2 de maio. O torneio, que tem oito equipes, terá as partidas transmitidas ao vivo nos canais da Riot Games, na Twitch TV, e no YouTube, além do SporTV, sempre aos sábados e domingos, a partir das 13h00. O time campeão da etapa vai garantir vaga para o Mid-Season Invitational 2020.

Times



Flamango, paiN Gaming, Prodigy Esports, Vivo Keyd, INTZ, Redemption, FURIA Uppercut e KaBuM são as oito esquipes na disputa.



Todos os participantes tiveram reforços na janela de transferência. Ucheol "WooFe", Lee "PParang" Na "Wiz", Yun "SeongHwan" e Kim "Key" são alguns dos jogadores estrangeiros que chegaram ao país para o split. No mercado nacional, Júlia "Mayumi" é o destaque por ser a primeira mulher na história do CBLoL a realizar uma partida, caso jogue.

O elenco de casters também teve mudanças. A Riot Games anunciou a saída do narrador Diego "Toboco" e da repórter Carol "Tawna" e confirmou a chegada de Murilo ""takeshi", Carlos "Nappon" e Diniz "Gruntar".



"Depois do Nexux", programa que analisa as rodadas do campeonato, também ganhou reforços: Letícia Motta, Ravena Dutra e os ex-jogadores Matheus ''Mylon'' e Gustavo "Baiano"



Regras



Seguindo os formatos de 2019, na primeira etapa as equipes disputarão partidas melhores de uma (MD1) entre si com pontos corridos. Em 11 semanas, serão 21 rodadas de cada time, sempre aos sábados e domingos. Ao final do calendário, os quatro times mais bem colocados avançam para os playoffs.



Já na etapa mata-mata, as séries ocorrerão no melhor de cinco (MD5). As semifinais serão definidas de acordo com a posição na tabela, sendo que o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Os dois vencedores disputarão o grande título no dia 2 de maio.



O último colocado cai para a segunda divisão do CBLoL, o Circuito Desafiante. O penúltimo disputará a Série de Promoção contra o vice-campeão do Circuitão. Quem vencer estará garantido CBLoL 2020 - 2º split. Mas vale lembrar que a Roit Games adotará o modelo de franquias e, por isso, algumas regras podem mudar.



Calendário



Confira o calendário com horário oficial de Brasília:



Semana 1

Rodada 1 – Sábado (25/01)



13h – paiN Gaming x Flamengo;

A seguir – Prodigy x Vivo Keyd;

A seguir – INTZ x Redemption;

A seguir – FURIA Uppercut x KaBuM;

Rodada 2 – Domingo (26/01)



13h – Flamengo x Vivo Keyd;

A seguir – Prodigy x FURIA Uppercut;

A seguir – Redemption x KaBuM;

A seguir – INTZ x paiN Gaming.



Semana 2

Rodada 3 – Sábado (01/02)



13h – Redemption x FURIA Uppercut;

A seguir – KaBuM x INTZ;

A seguir – Vivo Keyd x paiN Gaming;

A seguir – Flamengo x Prodigy.

Rodada 4 – Domingo (02/02)



13h – Vivo Keyd x INTZ;

A seguir – paiN Gaming x Redemption;

A seguir – FURIA Uppercut x Flamengo;

A seguir – Prodigy x KaBuM.



Semana 3

Rodada 5 – Sábado (08/02)



13h – INTZ x Prodigy;

A seguir – Flamengo x Redemption;

A seguir – KaBuM x paiN Gaming;

A seguir – Vivo Keyd x FURIA Uppercut.

Rodada 6 – Domingo (09/02)



13h – KaBuM x Flamengo;

A seguir – FURIA Uppercut x INTZ;

A seguir – paiN Gaming x Prodigy;

A seguir – Redemption x Vivo Keyd.



Semana 4

Rodada 7 – Sábado (15/02)



13h – paiN Gaming x FURIA Uppercut;

A seguir – Vivo Keyd x KaBuM;

A seguir – Flamengo x INTZ;

A seguir – Prodigy x Redemption.

Rodada 8 – Domingo (16/02)



13h – Flamengo x paiN Gaming;

A seguir – Redemption x INTZ;

A seguir – Vivo Keyd x Prodigy;

A seguir – KaBuM x FURIA Uppercut.



Semana 5

Rodada 9 – Sábado (29/02)



13h – KaBuM x Redemption;

A seguir – paiN Gaming x INTZ;

A seguir – FURIA Uppercut x Prodigy;

A seguir – Vivo Keyd x Flamengo.

Rodada 10 – Domingo (01/03)



13h – INTZ x KaBuM;

A seguir – Prodigy x Flamengo;

A seguir – paiN Gaming x Vivo Keyd;

A seguir – FURIA Uppercut x Redemption.



Semana 6

Rodada 11 – Sábado (07/03)



13h – INTZ x Vivo Keyd;

A seguir – Flamengo x FURIA Uppercut;

A seguir – KaBuM x Prodigy;

A seguir – Redemption x paiN Gaming.

Rodada 12 – Domingo (08/03)



13h – FURIA Uppercut x Vivo Keyd;

A seguir – paiN Gaming x KaBuM;

A seguir – Redemption x Flamengo;

A seguir – Prodigy x INTZ.



Semana 7

Rodada 13 – Sábado (14/03)



13h – Prodigy x paiN Gaming;

A seguir – Vivo Keyd x Redemption;

A seguir – INTZ x FURIA Uppercut;

A seguir – Flamengo x KaBuM.

Rodada 14 – Domingo (15/03)



13h – Redemption x Prodigy;

A seguir – KaBuM x Vivo Keyd;

A seguir – INTZ x Flamengo;

A seguir – FURIA Uppercut x paiN Gaming.



Semana 8

Rodada 15 – Sábado (21/03)



13h – INTZ x Redemption;

A seguir – Prodigy x Vivo Keyd;

A seguir – FURIA Uppercut x KaBuM;

A seguir – paiN Gaming x Flamengo.

Rodada 16 – Domingo (22/03)



13h – Prodigy x FURIA Uppercut;

A seguir – INTZ x paiN Gaming;

A seguir – Redemption x KaBuM;

A seguir – Flamengo x Vivo Keyd.



Semana 9

Rodada 17 – Sábado (28/03)



13h – Vivo Keyd x paiN Gaming;

A seguir – KaBuM x INTZ;

A seguir – Flamengo x Prodigy;

A seguir – Redemption x FURIA Uppercut.

Rodada 18 – Domingo (29/03)



13h – Prodigy x KaBuM;

A seguir – FURIA Uppercut x Flamengo;

A seguir – INTZ x Vivo Keyd;

A seguir – paiN Gaming x Redemption.



Semana 10

Rodada 19 – Sábado (04/04)



13h – Vivo Keyd x FURIA Uppercut;

A seguir – KaBuM x paiN Gaming;

A seguir – Flamengo x Redemption;

A seguir – INTZ x Prodigy.

Rodada 20 – Domingo (05/04)



13h – KaBuM x Flamengo;

A seguir – Redemption x Vivo Keyd;

A seguir – FURIA Uppercut x INTZ;

A seguir – paiN Gaming x Prodigy.



Semana 11

Rodada 21 – Sábado (11/04)



13h – Prodigy x Redemption;

A seguir – paiN Gaming x FURIA Uppercut;

A seguir – Vivo Keyd x KaBuM;

A seguir – Flamengo x INTZ.