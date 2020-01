Guardiola já danificou seus carros em R$ 2,5 milhões desde 2016

Rio - Consagrado no futebol mundial, o técnico Pep Guardiola não é bom no volante. Segundo o jornal "The Sun", o treinador do Manchester City já teve que desembolsar cerca de R$ 2,5 milhões por ser um péssimo motorista.

Desde 2016, Guardiola teria danificado uma Mercedes GLE, Range Rover, Bentley GTX700 e um Mini Cooper. No livro "Pep's City: The Making Of A Superteam", de Lu Martin e Pol Ballus, revelam que a má conduta de Pep acontece desde os tempos de Barcelona.



“Ele tem fama de ser ‘braço duro’ desde a época do Barcelona e este é o quarto carro que ele compra desde que chegou a Manchester. Seus retrovisores não duram muito e ele ainda foi capaz de encher de gasolina o tanque de uma Range Rover movida a diesel e dar perda total em um Bentley”, diz.