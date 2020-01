Mbappé revela ser fã de pagode e evita comparação com Neymar: 'Isso não é bom'

Paris - Astro do futebol mundial, Mbappé é um dos jogadores mais próximos dos brasileiros no atual elenco do Paris Saint-Germain. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, revelou ser fã pagode, em especial ao cantor Mumuzinho.

"O Thiago Silva me ensinou a cantar e conheci Mumuzinho, no carro dele só toca isso", afirmou.

Durante a entrevista, o craque francês foi perguntado sobre quem é o melhor zagueiro entre o companheiro Thiago Silva e Van Dijk, que pertence ao Liverpool e foi eleito o melhor jogador do último Campeonato Inglês. Sem ficar em cima do muro, Mbappé escolheu o brasileiro.

"Escolho o monstro. Há 10 anos está em melhor nível. O Van Dijk tem uma história mais curta, começando no Liverpool. O Thiago tem grandes passagens no Milan e no PSG", analisou.

No entanto, o craque francês "fugiu" quando foi questionado se era melhor que Neymar: "Jogamos na mesma equipe, não comparo jogadores do mesmo time. Isso não é bom. Neymar é um artista, teve seus momentos difíceis e começou a se recuperar pouco a pouco. É uma honra jogar com ele. Ele ainda se tornou um amigo, e isso é legal demais".

Veja o que Mbappé falou sobre outros duelos:

Pelé x Maradona

Estão no mesmo nível, são lendas do futebol. Sei que tem a rivalidade, se ignorarmos isso, eles podem até jogar juntos.

Ronaldo Fenômeno x Ronaldinho Gaúcho

Impossível. É como escolher entre seu pai e sua mãe. Os dois fizeram muita gente sonhar, como eu. Todo mundo ama esses jogadores. Ronaldo jogou no Barça e no Real, e ninguém o detesta. Não conheço ninguém que não gosta deles.

Cristiano Ronaldo x Messi

Cristiano, com certeza. Mas o Messi... É bem difícil essa. Eu jamais poderia falar mal do Cristiano. Mesmo quando não faz um grande jogo, joga bem.