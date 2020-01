Mengão dá cartada decisiva para tentar manter Gabigol

A novela sobre a permanência de Gabigol no Flamengo está nos últimos capítulos. E, ao que parece, terá um final feliz para os rubro-negros. O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, estão em Milão, na Itália, atrás de um acerto financeiro com a Internazionale para manter o camisa 9 no clube. Como a janela de transferências da Europa termina na próxima sexta-feira e Gabigol não faz parte dos planos da equipe Nerazzurri, as chances de novo acerto com o atual campeão da Libertadores são grandes. Com o fator tempo a seu favor, o Flamengo tenta costurar um acordo com o clube italiano, que deseja receber 20 milhões de euros (R$ 92,2 milhões) por 100% dos direitos econômicos de Gabigol, autor de 43 gols em 58 jogos pelo Flamengo em 2019. O Flamengo possui uma contraproposta de 18 milhões de euros (R$ 82,9 milhões) — em agosto, era de 16 milhões de euros — por 80%, só que os dirigentes da Inter de Milão querem ter 10% sobre o camisa 9. Gabigol desejava voltar à Europa, desde que fosse para defender um clube no qual pudesse brigar por títulos e mantê-lo em evidência. As propostas feitas, porém, não satisfizeram o jogador. FIM DAS FÉRIAS Sem Gabigol, o elenco principal do Flamengo se reapresenta hoje, no Ninho do Urubu, após o período esticado de férias em razão da disputa da final do Mundial de Clubes, em dezembro, contra o Liverpool, da Inglaterra. O técnico Jorge Jesus, que foi ao Maracanã, sábado, assistir a vitória (3 a 2) do time sub-20 sobre o Volta Redonda, pelo Carioca, terá à disposição não só os jogadores da temporada passada, mas os reforços Michael, Pedro, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Pedro Rocha.



Fla-Flu será desafio para a garotada

Embora o elenco principal do Flamengo se reapresente hoje, no Ninho do Urubu, o time sub-20 irá a campo no Fla-Flu de quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Será uma prova de fogo para a garotada, que tem dado conta do recado no Carioca — o Rubro-Negro lidera o Grupo A, com duas vitórias e um empate.



Na vitória sobre o Volta Redonda, o técnico Maurício Souza promoveu as entradas de João Lucas no lugar de Matheusinho, Pepê no de Luiz Henrique e Rodrigo Muniz na vaga de Vitor Gabriel. As mudanças deram resultado. "Não sei como o Fluminense virá, mas nós queremos entrar em campo e mostrar dedicação, organização e que é um grupo muito forte apesar de jovem", disse o técnico do sub-20.

