Em último tweet, Kobe elogiou LeBron James, que o ultrapassou no ranking de pontos da NBA

Calabasas, Califórnia - O astro do basquete norte-americano Kobe Bryant morreu neste domingo em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. O ex-jogador de 41 anos estava com mais quatro pessoas dentro da aeronave que caiu na região. Todos que estavam a bordo morreram no local.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

No último sábado, LeBron James, ala do Los Angeles Lakers, ultrapassou Kobe Bryant como 3º maior cestinha da história da NBA. Em seu perfil oficial no Twitter, Kobe elogiou o companheiro. Na mensagem, o ex-atleta escreveu 'Muito respeito, meu irmão'.