Neymar marca pelo Paris Saint-Germain e homenageia Kobe Bryant

Paris, França - As homenagens a Kobe Bryant tomaram as redes sociais e outros esportes pelo mundo. Na partida entre Lille e Paris Saint-Germain, pelo Campeonato Francês, Neymar comemorou um gol fazendo o número 24 com as mãos, número imortalizado pelo atleta no Los Angeles Lakers.

Neymar’s tribute to Kobe #24 pic.twitter.com/5hlQG6s8YG — Ryan. (@Rygista) January 26, 2020 Na NBA, a partida entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors também teve uma homenagem. As duas equipes deixaram correr os 24 segundos de relógio de posse de bola em alusão ao número do ex-jogador.