Companheiro de Kobe no Lakers, Marcelinho Huertas relembra momentos com o astro

Rio - A morte de Kobe Bryant abalou milhares de pessoas ao redor do mundo, uma delas o jogador Marcelinho Huertas, que atuou com Kobe Bryant. O brasileiro jogou por um ano com o astro, na temporada 2015/16, que marcou a aposentadoria do ala norte-americano. Em vídeo para o perfil oficial da Confederação Brasileira de Basquete, o armador lamentou a morte de Kobe.

Nosso @Huertas09 jogou ao lado de @kobebryant em sua última temporada e falou sobre a perda do companheiro e ídolo pic.twitter.com/fg6UM7YHvk — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) January 26, 2020

"Infelizmente, uma notícia devastadora para o mundo inteiro. Quero desejar força à toda família dele. Foi uma perda muito grande no mundo do basquete, mas o legado dele vai ficar para sempre. Foi uma honra para mim dividir o vestiário com ele no ano de despedida do Kobe. Pude vivenciar momentos maravilhosos com ele. Descanse em paz, Kobe", disse Huertas, emocionado.