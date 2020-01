Após internação, apresentador da Band comunica alta nas redes sociais

Rio - O apresentador da Bandeirantes, Milton Neves, de 68 anos, postou no seu Twitter oficial que recebeu alta do hospital na noite do último domingo. O profissional mostrou mais uma vez o seu já conhecido bom humor nas redes sociais.

"Gente, para tantos 'cadê você?' na Rede Bandeirantes, digo que estou em casa 'vetado' pelo departamento médico após 'disputas' no Estádio Sirio-Libanês", diz trecho da mensagem.



Milton Neves explicou que o afastamento aconteceu por conta de duas hérnias e duas pedras nos rins, as quais apelidou de Denilsa e Neta, em "homenagem", aos colegas de trabalho, os ex-jogadores Neto e Denilson. Apesar da recuperação, ele segue de repouso, afastado do trabalho.