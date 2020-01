Luto! Ex-jogador do Cruzeiro morre vítima de câncer

Minas Gerais - Uma triste notícia abalou o futebol de Campinas nesta manhã. O ex-jogador Flamarion Nunes Tomazolli morreu na madrugada desta segunda-feira. Aos 68 anos, Flamarion lutava contra um câncer e estava internado na Santa Casa de Ouro Fino, em Minas Gerais.

Revelado pelo Guarani, um dos melhores volantes do Bugre e do futebol brasileiro, Flamarion Nunes faleceu nesta madrugada, aos 68 anos. Craque na década de 70, Flamarion além de atleta chegou a ser o treinador do Bugre nos anos 90. pic.twitter.com/BebMrmE9KM — Guarani FC (@oficialguarani) January 27, 2020 Com muito pesar informamos o falecimento do nosso ex-volante Flamarion Nunes.



Flamarion atuou com nossa camisa na década de 70. Nossas condolências e solidariedade à família e amigos neste momento difícil.



Foto: Acervo/Cruzeiro pic.twitter.com/vmb2s1TbYP — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 27, 2020 Revelado pelo Guarani, Flamarion também defendeu outras equipes como Guarani, Ponte Preta, Al-Wakha, Rio Branco, Al-Saad, Santa Cruz, Portuguesa e Avaí. Considerado um dos maiores jogadores da história, só não esteve na conquista do Campeonato Brasileiro de 1978 porque foi envolvido em uma troca com Zé Carlos e foi para o Cruzeiro. O clube mineiro também se pronunciou nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira, o Guarani publicou uma nota de pesar lamentando a grande perda para o clube e o futebol de Campinas. Além disso, será respeitado um minuto de silêncio em respeito ao ex-jogador antes da partida entre Guarani e Santos.

Presidente do Guarani, Sebastião Arcanjo lamentou a morte: "É uma perda muito grande para o futebol, em especial para Campinas. Nos solidarizamos com os amigos e a família, em especial com nosso amigo Cristiano Nunes, filho do Flamarion, que assim como o pai tem uma história na Ponte que vai além do profissional".

O corpo de Flamarion está sendo velado em Ouro Fino. O sepultamento está previsto para as 18h no cemitério local.