Hora de dar alegrias aos alvinegros

Destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, com direito a um gol e assistência para Luis Henrique também balançar a rede, Pedro Raul era a imagem da felicidade na coletiva que concedeu ontem, no Estádio Nilton Santos. Humilde, o atacante enalteceu a atuação do Botafogo no primeiro jogo pelo Campeonato Carioca com a formação principal, embora tenha ficado feliz com o próprio desempenho em sua estreia com a camisa alvinegra.

"Foi uma noite especial, poder estrear com gol e vitória foi muito bom. Sempre prezo pela vitória do Botafogo antes. Dentro de campo sempre vou dar meu melhor. Começar com o pé direito foi muito bom", disse Pedro Raul, que também encheu a bola de Bruno Nazário, outro estreante na partida de domingo e que também deixou sua marca contra o Macaé.

"O Bruno é um excelente jogador, estamos concentrando juntos, conversando bastante e tentando conhecer um ao outro para que a relação fique mais natural em campo. A tendência é nos conhecermos melhor para que as coisas fluam naturalmente", avaliou o camisa 9, pronto para manter a doce rotina de gols e dar cada vez mais alegrias aos torcedores alvinegros.

"Eu queria fazer o quanto antes dez gols, mas minha meta é maior. Vestindo a camisa do Botafogo, dez gols na temporada ainda é pouco. Até brinquei que o gol (no amistoso) contra o Vitória (ES) não valeu porque não valia três pontos. Mas o primeiro pensamento é ajudar o Botafogo a vencer", frisou Pedro Raul.

NA BASE DA CONVERSA

As conversas com o técnico Alberto Valentim durante a pré-temporada no Espírito Santo também contribuíram, segundo o jogador, para o seu bom momento. "A gente conversou bastante. Sempre falava com ele para entender o que ele queria, e ele sempre foi claro. É uma proposta que gosto, então entrei leve. É bom jogar num sistema em que me sinto confortável", disse.