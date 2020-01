Com desejo de permanecer, empresário de Thiago Silva pressiona o PSG

Rio - O zagueiro brasileiro Thiago Silva está com 35 anos de idade e seu contrato, que vai até o final desta temporada, ainda não foi renovado. O jogador já pode assinar um pré-contrato para ser reforço de qualquer outro clube na próxima janela de transferências. Segundo a "France Football" apurou, o desejo do defensor é continuar em Paris.



Em conversa com o agente do atleta, Paulo Tonietto, uma pressão no Paris Saint-Germain já começou a ser feita e diversos clubes têm interesse em contar com o zagueiro.



"O PSG ainda não pediu pelo Thiago. Ele quer ficar, mas há limites. Se o PSG não aparecer, tomaremos uma decisão. Não podemos esperar indefinitivamente. Leonardo é um amigo, mas não vou implorar por um encontro. Vários clubes brasileiros e europeus me perguntaram, mas estamos esperando para falar com o PSG primeiro. Não queremos pensar em plano B. Ainda não".



Das 21 partidas do Campeonato Francês, Thiago Silva jogou em 19 delas e é titular ao lado do também brasileiro Marquinhos. O defensor chegou ao PSG em 2012 e irá completar oito anos de clube ao final deste contrato. Segundo o "Transfermarkt", o atual valor de mercado do jogador é de seis milhões de euros (R$ 27 milhões de reais).