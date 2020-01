Grêmio anuncia a contratação de Diego Souza, ex-Botafogo

Rio Grande do Sul - Após deixar o Botafogo no fim da temporada, Diego Souza já tem novo clube. O jogador, de 34 anos, foi anunciado como o novo reforço do Grêmio. Será a segunda passagem do jogador pelo clube gaúcho.

Diego Souza defendeu o Grêmio em 2007. Naquela temporada, o jogador foi protagonista na campanha do clube gaúcho, treinador por Mano Menezes, que foi vice-campeão da Libertadores, derrotado pelo Boca na decisão do torneio.

O jogador tem passagem pelos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro e por outras equipes importantes do futebol brasileiro como: São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG.