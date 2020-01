Favoritismo muda de lado no Fla-Flu

Ao longo de 2019, o torcedor tricolor olhou o Fla-Flu com ressalvas enquanto o rubro-negro ficava otimista com o time recheado de estrelas e em grande fase. Pelo menos neste primeiro clássico entre os dois em 2020, nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, o favoritismo muda de lado. Afinal, o Fluminense vai a campo com seu grupo principal, enquanto o Flamengo seguirá o planejamento com a equipe sub-23.

Com duas vitórias e um empate, a garotada rubro-negra já mostrou que não se abala em clássico. Tanto que bateu o Vasco por 1 a 0. Com a apresentação do elenco principal na segunda-feira, a equipe sub-23 se prepara para passar o bastão.

Por isso, o clássico de logo mais será uma prova de fogo para os jovens mostrarem serviço e garantirem um lugar no concorrido elenco rubro-negro, além de poderem manter a invencibilidade no Carioca.

"Todo jogo tem sido um grande teste. Não queremos favoritismo. Queremos entrar em campo e mostrar que, apesar de jovem, esse time é muito forte. O intuito do projeto é botar para jogar os garotos para que o Mister possa ver, mas é claro também que temos o intuito de montar uma equipe que continue competitiva", afirmou o técnico interino Maurício Souza.

Do lado tricolor, o clássico de logo mais será uma chance de ouro para acabar com o incômodo jejum de cinco jogos sem vencer o rival (três derrotas e dois empates). Afinal, mesmo jogando sem sua força máxima — o técnico Odair Hellmann já adiantou que seguirá com o rodízio no grupo para evitar lesões —, o Fluminense conta com um grupo mais experiente e com nomes mais badalados.

Algo muito diferente do que aconteceu em todo 2019. Com a crise financeira, o Tricolor ficou mais fragilizado e viu o rival montar uma equipe forte. Tanto que ao vencer por 1 a 0 no primeiro encontro da temporada passada, o Flu comemorou bastante o resultado e a boa atuação.

Apesar do atual cenário, Muriel tentou tirar o peso sobre a equipe: "Em se tratando de clássico, não está escrito time A, B, Sub-20... É Fla-Flu. Sempre entraremos com a responsabilidade de vencer. Se eles estivessem com time titular, não seria diferente. Vamos com força total".