Após dois dias, corpo de Kobe Bryant é identificado pelas impressões digitais

Estados Unidos - O Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos Estados Unidos, identificou oficialmente o corpo do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, que morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. O ídolo do Los Angeles Lakers foi identificado por suas impressões digitais.

Da mesma maneira, os especialistas forenses também conseguiram identificar dois homens e uma mulher: eles são o treinador de beisebol John Altobelli, que morreu no acidente com sua esposa Keri e a filha Alyssa, o piloto do helicóptero Ara Zobayan e Sarah Chester, que também estava na aeronave com a filha, Payton.

Os investigadores ainda estão trabalhando para identificar outros cinco mortos, incluindo a filha de Bryant, Gianna, de 13 anos. As autoridades também afirmaram que o helicóptero não tinha um sistema de alerta recomendado para avisar o piloto de que ele estava muito perto do solo. No entanto, os investigadores não sabem se a tecnologia teria evitado o acidente.

Kobe Bryant e outras oito pessoas estavam no helicóptero Sikorsky S-76 que caiu na cidade de Calabasas, na Califórnia. Segundo a polícia, a região estava tomada por um denso nevoeiro e o experiente piloto da aeronave tentou sair da neblina, mas ele não conseguiu evitar a colisão contra uma colina.A morte do astro da NBA, a liga norte-americana de basquete, chocou o mundo e Kobe Bryant recebeu milhares de homenagens de fãs, políticos, artistas, atletas e clubes nas redes sociais.