Zagueiro Lúcio anuncia aposentadoria aos 41 anos: 'Muito orgulho e gratidão'

Rio - Último pentacampeão do elenco de 2002 em atividade, o zagueiro Lúcio colocou um ponto final na carreira nesta quarta-feira. Após disputar as últimas duas temporadas pelo Brasiliense, o defensor de 41 anos decidiu pendurar as chuteiras. O agora ex-jogador falou sobre o fim da trajetória no futebol.



"É um dia especial para mim. Hoje eu encerro minha carreira como atleta profissional de futebol. Com muito orgulho, muita gratidão a Deus, gratidão ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, à minha família, a todos que direta ou indiretamente me apoiaram durante esse tempo", comentou em entrevista ao 'Globo Esporte'.



Nascido no Distrito Federal, Lucio foi revelado pelo Planaltina e passou por clubes como: Guará, Internacional, Bayer Leverkusen-ALE, Bayern de Munique-ALE, Internazionale-ITA, Juventus-ITA, São Paulo, Palmeiras, Goa-IND e Gama. O defensor soma inúmeros títulos na carreira, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Campeonato Italiano, Alemão, Champions e Mundial de Clubes.