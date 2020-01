Com multa milionária, Felipe Cardoso assina contrato profissional com o Red Bull Brasil após ser desligado pelo Flamengo

Rio - O meia Felipe Cardoso, um dos sobreviventes da tragédia no Ninho, que completará um ano dia 8, está de casa nova. Após um período de testes no Red Bull Brasil, o jovem foi aprovado e assinará contrato profissional com validade de três anos, com muita rescisória para clubes do exterior avaliada em R$ 215 milhões.



Felipe Cardoso foi dispensado pelo Flamengo no início do ano, junto com outros 26 atletas, após uma avaliação técnica, segundo o clube. Desde então, o meia de 16 anos - completa 17 em março - recebeu sondagens e propostas de vários clubes brasileiros, como Atlético-MG, Bahia, Fluminense e Vasco, mas o planejamento de carreira do Red Bull Brasil fez a diferença.



Segundo apurou a reportagem, tanto a família de Felipe quanto o empresário do jogador entenderam que o time paulista se interessou pelo meia por conta da qualidade técnica e não "apenas" pelo fato de ele ser um sobrevivente da tragédia no Ninho.



Há alguns dias, Felipe Cardoso fez um desabafo nas redes sociais após ser liberado pelo Flamengo. As fortes palavras do jovem viralizaram nas redes sociais.