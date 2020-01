Jogador da NBA causa revolta ao criticar rival dizendo que ele tem 'tendências feministas'

Rio - A partida entre New York Knicks e Memphis Grizzlies, pela NBA, na última quarta-feira, foi tensa e contou com uma briga envolvendo Jae Crowder, ala dos Grizzlies e Elfrid Payton, armador dos nova-iorquinos.



Depois do confronto, ala-pivô Marcus Morris, dos Knicks, deu uma declaração polêmica ao criticar a postura de Crowder.



"Ele tem tendências femininas dentro de quadra. É um esporte para homens e uma hora você cansa disso. Ele é frouxo e o seu jogo e frouxo, parecido com o de uma mulher", disse Morris.



As palavras de Morris tiveram repercussão negativas nas redes sociais e o jogador usou o Twitter para se desculpar, segundo ele, pela declaração ''no calor do momento''.



"Peço desculpas pelo uso do termo" tendências femininas ". Tenho o maior respeito pelas mulheres e tudo o que elas significam para nós. Foi uma reação do calor do momento e eu nunca pretendi que uma mulher sentisse que não a respeitava de qualquer maneira. Peço desculpas novamente pelos meus comentários."



Marcus Morris ainda amargou a derrota. O Memphis Grizzlies venceu o jogo por 127 a 106 e ocupa a oitava colocação na Conferência Oeste. O New York Knicks é o penúltimo, na Leste.