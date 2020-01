Bastidores da conquista do Brasil na última Copa América são revelados em série

Rio - A partir do dia 14 de junho, a Seleção iniciará contra a Venezuela a defesa do título da Copa América, com sede compartilhada entre Argentina e Colômbia em 2020. Os bastidores da conquista da última edição, ano passado, no Brasil, serão divididos com os torcedores no documentário 'Tudo ou Nada: Seleção Brasileira', série produzida pela Amazon, que terá o primeiro dos cinco episódios exibido nesta sexta-feira na plataforma de streaming da empresa.

Em meio à pressão pelo fracasso nas duas últimas Copas do Mundo, CBF abriu as portas da seleção brasileira. Independentemente do resultado final, a oportunidade de mostrar o outro lado do mundo encorajou o treinador a abraçar o projeto. No radar do desconfiando torcedor, Tite vislumbrou a possibilidade de criar um canal de reaproximação, sem abrir mão da privacidade. Afinal a cobrança da arquibancada passa longe da ficção, é real e alta.

"Foi a oportunidade das pessoas entenderem o que se passa por trás de um jogo de futebol. Isso para mim foi o grande mote, o aspecto educacional sobre o futebol, além de ganhar o jogo, se é bom, o herói ou o vilão", avaliou o técnico da Seleção.

Tite assistiu apenas três episódios do documentário dirigido por Felipe Briso. Porém, não escondeu o contentamento pela chance de humanizar os jogadores e revelar o drama e a pressão de carregar os sonhos de milhões de torcedores.

"Esse foi um desafio importante. Por trás do Willian existe o pai. Por trás do cara que bate bem na bola, que ataca, que é um foguetinho, há um momento em que ele se sente pressionado, inseguro, com medo. Como todos nós. É quando entra o lado humano e profissional, que estão atrelados. É uma ansiedade que todos. Ninguém é super-homem. Acho que o torcedor se identificará", disse Tite.