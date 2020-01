Fogão brilha debaixo d'água

Em noite de chuva torrencial na cidade, problema que interrompeu a partida durante 43 minutos, o Botafogo suou a camisa para derrotar o Resende por 2 a 1, de virada, ontem, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Bruno Nazário e Pedro Raul, ambos em cada etapa. Geovani marcou na etapa inicial.

O resultado mantém vivas as chances do Glorioso de se classificar para as semifinais do primeiro turno: seis pontos e na quarta colocação, um ponto atrás de Boavista e Flamengo (7 a 6).

Quando a bola rolou, a expectativa era de que os comandados do técnico Alberto Valentim apresentassem o mesmo bom futebol dos 3 a 1 sobre o Macaé, também no Niltão, na rodada passada. No entanto, o que se viu foi um time com muitas dificuldades para criar e envolver a defesa adversária.

Na base da velocidade, o Resende saiu em vantagem aos 25, quando Geovani deu um drible de corpo em Cícero, entortou Marcelo com uma pedalada e chutou forte, sem chances para Gatito. O que já era ruim piorou quando a partida foi interrompida por causa da pesada chuva que atingiu a cidade na noite de ontem — o jogo parou por 43 minutos.

Quando a bola voltou a rolar, mesmo com o campo ainda muito encharcado, o Botafogo tentou na base do abafa chegar ao empate, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, o Alvinegro pressionou e, aos nove, empatou com Bruno Nazário. Valente, o Resende resistiu como deu e segurou a onda do até os 46 minutos, quando o árbitro marcou pênalti depois de a bola bater no braço de um defensor. Pedro Raul bateu e decretou a virada.