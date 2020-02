Rio - Ex-goleiro do Vasco e do Palmeiras e atualmente no Ceará, Fernando Prass é vítima de um dos males mais comuns entre os homens em todo o mundo, a calvície. O jogador passou pelo transplante recentemente na clínica do médico Thiago Bianco. No procedimento, foi possível transplantar 8.700 fios em uma única seção, de acordo com o Dr. Thiago Bianco



A técnica utilizada, no caso dele, é a FUE (Follicular Unit Extration), considerada a maior revolução do transplante capilar, da qual é possível implantar até 12 mil fios por procedimento.



Conhecido por ser o médico “queridinho” dos famosos, Dr. Thiago Bianco atende celebridades como os cantores Roberto Carlos, Marcos e Belutti, Lucas Lima, Frederico (dupla de João Neto), além do humorista Tom Cavalcante e Kaká Diniz (marido de Simone, dupla com Simaria).