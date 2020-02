Flu muda, mas quer manter o embalo e a liderança

Líder isolado do Grupo B da Taça Guanabara e com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, o Fluminense, embalado após a vitória no Fla-Flu, encara o Boavista — em primeiro lugar no Grupo A. Embora confiante, a torcida tricolor verá uma formação diferente, hoje, às 19h, no Maracanã, já que o técnico Odair Hellmann decidiu poupar alguns titulares. Entre eles, Nenê, que dará lugar a Gabriel Capixaba.

Mas as mudanças não param por aí. Dando sequência ao rodízio de jogadores neste início de temporada, Matheus Ferraz, Orinho e Felippe Cardoso entram nas vagas de Luccas Claro, Egídio, e Matheus Alessandro. Mesmo com as mudanças, a meta é não perder a competitividade e, ao mesmo tempo, poupar alguns titulares, já que o Fluminense estreia terça-feira na Copa Sul-Americana, contra o Unión La Calera, às 21h30, no Maracanã.

Outra intenção de Odair Hellmann é avaliar de perto as opções que tem para o restante da temporada. Entre eles, Gabriel Capixaba, que fará seu primeiro jogo como titular, após estrear nos profissionais na goleada (5 a 1 ) sobre o Bangu, domingo, em Moça Bonita. Ele entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo e fez um gol logo em seu primeiro minuto em campo.

ZAGA REFORÇADA

Quem volta ao time principal é o zagueiro Matheus Ferraz, titular nas duas primeiras partidas de 2020, mas poupado nos dois jogos seguintes — Luccas Claro, único do elenco que jogou os quatro jogos, será poupado. O lateral Egídio é outro que vai descansar e dará lugar a Orinho. No ataque, Felippe Cardoso entra na vaga de Matheus Alessandro e atuará como centroavante fixo, sendo boa opção de gols.

Apesar das alterações, nada impede que Nenê e demais destaques entrem em campo hoje, no segundo tempo. Assim como Michel Araújo, cujo nome apareceu no BID, o boletim de registros da CBF, ontem à tarde, dando condições de jogo ao uruguaio. Dos contratados, falta apenas a regularização do peruano Fernando Pacheco, que precisa tirar a carteira de trabalho brasileira, mas está com a seleção peruana no Pré-Olímpico sub-23.