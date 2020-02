Lucas Gutierrez é anunciado pela Globo como o novo apresentador do 'Segue o Jogo'

Rio - O futebol volta às noites de quarta-feira da Globo no dia 5 de fevereiro. E assim que a bola parar de rolar, volta também o ‘Segue o Jogo’, um panorama leve e descontraído da rodada.



Como as equipes brasileiras, que se renovaram para grandes competições como a Libertadores e a Copa do Brasil, o programa também retorna cheio de novidades. A apresentação será de Lucas Gutierrez, que aos domingos comanda o ‘Esporte Espetacular’ ao lado de Bárbara Coelho.



"Vamos abordar os jogos de uma forma leve e dinâmica, com influência da internet, explorando memes, grandes imagens da rodada e até figurinhas das redes sociais", explica Lucas.



As análises de jogadas, lances polêmicos e desempenho das equipes ficam a cargo do comentarista Paulo Nunes. E se no fim de semana o jogador que faz três gols pede música no ‘Fantástico’, no ‘Segue o Jogo’ caberá ao apresentador do dominical, Tadeu Schmidt, escolher a trilha sonora que vai embalar os gols da quarta-feira, em um dos novos quadros do programa.



Na quarta-feira, dia 5, a Globo transmite a estreia do Corinthians na Libertadores 2020, contra Guaraní, do Paraguai; e a do Botafogo na Copa do Brasil, em jogo de vida ou morte contra o Caxias.