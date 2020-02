Rio - O jornalista Paulo Vinícius Coelho, atualmente no Grupo Globo, deixou uma mensagem de despedida no último blog dele pelo "UOL". Após cerca de 6 anos no site, ele afirmou estar contente com os anos de casa, elogiou o time de blogueiros do portal e agradeceu pela oportunidade.



"O Uol me abriu as portas assim que saí da ESPN, em 2014. E por cinco anos entendi a força de escrever neste espaço. Honra de estar ao lado do Juca, do Mauro Cezar, do Mauro Beting, do Rodrigo Mattos, Perrone, Menon, Milton Neves… Tanto craque num time de blogueiros apenas. Agora, meu blog vai mudar de endereço", explicou PVC, em tom de despedida.



Após deixar a Fox Sports, o jornalista acertou contrato com o Grupo Globo e lançou, neste sábado, o novo blog dele na emissora. Paulo Vinícius, diferente do que fazia antes, escreverá com exclusividade para a Globo.



Embora PVC não tenha estreado no canal - ele deve começar nesta segunda-feira no programa "Bem, Amigos" -, a chegada dele segue sendo um dos destaques desta volta da temporada do futebol em 2020. A emissora tem optado por avisar, inclusive nas redes sociais, a "contratação" do jornalista.