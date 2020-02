Rio - A Rede Bandeirantes de TV tenta transmitir o Brasileiro da Série B em 2020 e tenta fechar acordo com a Globo, que detém os direitos de transmissão da competição. A negociação estava bem encaminhada para que jogos da competição fossem transmitidas na TV aberta, mas a VÊnus Platinada impôs algumas situações que podem fazer a emissora paulista desistir do negócio. está negociando com a Globo a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro,



E, o principal empecilho para a Band não mostrar a Série B é o Cruzeiro, pois a emissora carioca não liberou a exibição de jogos em que estejam envolvidos Cruzeiro, Vitória e Náutico. A informação é da coluna do Flávio Ricco, no Uol, confirmada pelo L!.



Segundo o,colunista, a Band tende a recuar, pois sem mineiros, baianos e pernambucanos, a venda de publicidade ficaria prejudicada, diminuindo o valor das cotas de transmissão.



O Cruzeiro, que jogará a Série B pela primeira vez em sua história, é a grande atração da Série B de 2020, o que aumentou o interesse da Band em transmitir a competição. Porém, com o veto da Globo, dificilmente o negócio irá sair.