Rio - O brasileiro Vinícius Júnior foi um dos grandes destaques da vitória do Real Madrid, iniciando a jogada que resultou no gol dos 'Blancos' contra o rival Atlético de Madrid pela liga espanhola.

Através do Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira saiu em defesa do brasileiro, que vem sendo criticado por alguns torcedores nos últimos meses pela falta de sequência com a camisa do Real Madrid. Segundo o comentarista, 'os invejosos estarão sempre torcendo contra' Vinícius.



"Boa, Vinícius Jr! Os invejosos estarão sempre torcendo contra. Moleque pobre de São Gonçalo incomoda clubistas e elitistas quando ameaça fazer (mais) sucesso. Tem muita água pra rolar na carreira do Vinícius Jr. Calma!", afirmou Mauro.



Com o triunfo, o Real Madrid, que é o líder do Campeonato Espanhol, chegou aos 49 pontos e abriu uma diferença de seis pontos para o vice-líder Barcelona.