Dia de matar a saudade no Maracanã

Rio - Chegou a hora de matar a saudade. Pouco mais de um mês depois da final do Mundial, o elenco que faturou a Tríplice Coroa em 2019 volta a campo hoje, às 20h, contra o Resende, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, e reencontra a torcida rubro-negra, no Maracanã. À beira do gramado, Jorge Jesus também faz sua estreia na temporada.

Na ânsia de acompanhar mais uma aula de futebol, os rubro-negros já compraram mais de 35 mil ingressos para a partida, e a promessa é de casa cheia. Já que o clube ainda não chegou a um acordo com a Rede Globo, só quem estiver no estádio poderá assistir à partida.

Embora o clima seja de festa, o jogo é crucial para a sobrevivência do Flamengo no primeiro turno do Campeonato Carioca. Se não ganhar hoje, a equipe pode não depender apenas de si para avançar à semifinal da Taça GB — se a Portuguesa derrotar o Volta Redonda, às 18h, o Rubro-Negro precisará vencer e ainda secar a Lusa e o Boavista.

Como foi rotina durante o ano passado, o técnico Jorge Jesus não deu pistas da equipe que vai levar a campo. A tendência é que ele utilize pelo menos a maior parte dos titulares, mas vai poupar quem ainda não estiver em plenas condições físicas, já que o elenco principal só retornou aos treinos há exatamente uma semana.

Além dos que já estavam no clube em 2019, o português terá a opção de utilizar quatro reforços deste início de ano: Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Pedro. O zagueiro Léo Pereira, apesar de regularizado, não foi inscrito a tempo de enfrentar o Resende.

FOCO NAS DECISÕES

O curto período de pré-temporada tem um motivo: Jorge Jesus e o elenco não querem parar de enfileirar taças. O objetivo é usar as duas últimas rodadas da Taça GB para dar ritmo de jogo aos jogadores antes da disputa da Supercopa do Brasil, dia 16, contra o Athletico-PR. Já no dia 19, é a vez do jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, em Quito. A partida de volta será no dia 26, no Maracanã.