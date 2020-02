Loco Abreu afirma que maior erro da carreira foi deixar o Botafogo

Rio - Ídolo da torcida do Botafogo, Loco Abreu, atualmente defende o Boston River da Primeira Divisão do Uruguai. O jogador, de 43 anos, concedeu uma entrevista ao jornal uruguaio Ovación e falou da sua saída do clube de General Severiano.

"Hoje, com o passar do tempo, tomando distância de tudo que foi vivido, estou convencido de que o maior erro que cometi em minha carreira foi ter saído do Botafogo. O clube me dava felicidade, mas naquele momento, por um conflito com o treinador, tomei a decisão de cuidar do meu nome. Priorizei a história vivida e resolvi sair", afirmou.



Em dois anos vestindo a camisa do Botafogo, Loco Abreu marcou 62 gols e entrou em campo 105 partidas. O seu momento mais marcante foi no título do Carioca de 2010, quando o uruguaio fez de cavadinha o gol da conquista sobre o Flamengo.