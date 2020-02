Ex-repórter da Rede Globo afirma que recebe quatro vezes mais por canal do YouTube

Rio - Ex-repórter da Rede Globo, Thiago Asmar atualmente tem uma canal no Youtube chamado "Pilhado". Ele costuma entrevistar jogadores de futebol e outros esportistas. Em entrevista gravada no canal "Raiam Santos", também do Youtube, Thiago afirmou que tem conseguido uma renda maior na nova função.

"Hoje eu ganho quatro vezes mais do que ganhava na Globo. Hoje eu ganho quatro vezes, mas a ideia é fechar 2020 ganhando dez vezes o que eu ganhava na Globo. Como eu trabalhava na Globo, tem aquele status. Todo mundo achava que eu era o mais bem-sucedido, mas jornalista não ganha bem não. Trabalha muito para ganhar mal. Eu ganho melhor em um negócio meu", afirmou.

Thiago Asmar deixou a Rede Globo marcado por um vídeo íntimo vazado em 2015. Primeiro, o jornalista disse que foi colocado "na geladeira", afastado do vídeo. Ele deixou a emissora no fim de 2017.