Mauro Cezar detona expulsão em clássico: 'Vão para o inferno, malditos coveiros do futebol'

Rio - Ao marcar o segundo gol da vitória do Corinthians sobre o Santos na manhã deste domingo, o jovem atleta Janderson foi comemorar nos braços da torcida e acabou pagando caro por isso, ao receber o segundo amarelo e ser expulso por infringir a regra.



Muitos torcedores e jornalistas se revoltaram novamente com a regra que proíbe o jogador de ir comemorar com a torcida em casos de gols, algo que é passivo do cartão amarelo.



Um dos que saíram em defesa do atacante corinthiano foi o comentarista Mauro Cezar Pereira, da ESPN. Segundo Mauro, 'os torcedores precisam se mobilidade contra essa agressão contínua ao esporte'.



"Quer saber? Vão para o inferno, malditos coveiros do futebol. Porra, o rapaz faz o gol, vai nos braços do povo e o expulsam? Precisamos nos mobilizar contra essa agressão contínua ao nosso esporte", afirmou.



O Corinthians bateu o Santos por 2 a 0 na manhã de domingo na Arena Corinthians, com gols de Everaldo e Janderson.