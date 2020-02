Elogios à rápida evolução alvinegra

Apesar das dificuldades impostas pelos garotos do Vasco, o técnico Alberto Valentim elogiou muito a evolução do Botafogo em um curto espaço de tempo. Com o time considerado titular, o comandante chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca.

"No jogo contra o Resende, nós tivemos um volume de jogo muito maior. O Resende não nos proporcionou perigo, foi um gol de longe, que desvia no Carli. Hoje (ontem) foi um jogo equilibrado, mas nós estamos falando de um clássico. Elogios cabem muito para a equipe, mas sabendo que nós tínhamos um adversário que jogou também, que tem uma camisa que pesa, um treinador vitorioso, maravilhoso, um cara espetacular", disse Valentim.

Quem estava radiante após a partida era o atacante Igor Cássio. Com Pedro Raul como dúvida para quarta-feira, pela Copa do Brasil, o gol salvador de ontem credencia a revelação da base para pedir espaço entre os titulares. "Estou na briga para isso, agora a decisão é do treinador. Importante é estar preparado para quando pintar a chance", avisou Igor Cássio.

Mais um reforço

A diretoria alvinegra está próxima de chegar a um acerto com o atacante Gabriel Novaes, de 20 anos, do São Paulo, recentemente emprestado ao Barcelona B, da Espanha. O jogador foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, com dez gols. O atleta é aguardado nesta semana para assinar o contrato de empréstimo até dezembro com peço do passe fixado.