Neymar tem lesão detectada e desfalca PSG em partida do Campeonato Francês

França - Neymar ficará de fora da partida do PSG contra o Nantes, nesta terça-feira, devido um problema médico. O brasileiro teve uma lesão leve na costela, detectada após a goleada sobre Montepellier, pela 22ª rodada do Campeonato Francês, no último sábado.

O camisa 10 do PSG foi derrubado por Souquet e acabou caindo de mal jeito, no fim do primeiro tempo. O atleta chegou a chorar de dor ainda em campo. No entanto, voltou para o gramado na segunda etapa e jogou os 45 minutos restantes.

Exames feitos nesta segunda-feira, apontaram um leve problema na cartilagem da costela. Caso as dores melhorem, Neymar estará apto a defender o clube contra o Lyon, no domingo.