Léo Pereira veste hoje a camisa 4 do Mengão

O zagueiro Léo Pereira será apresentado oficialmente pelo Flamengo. O último reforço do clube na janela de transferência concederá a primeira coletiva como jogador rubro-negro hoje, às 16h15, no Ninho do Urubu. Ele vai vestir a camisa 4, que em 2019 foi de Pablo Marí, negociado com o Arsenal, da Inglaterra.

Para contratar Léo Pereira, o Flamengo desembolsou cerca de R$ 28 milhões para ficar com 85% dos direitos econômicos do jogador. O restante (15%) ficou com o Athlético-PR.

A estreia de Léo Pereira deve ser contra o Madureira, sábado, no Maracanã, às 18h, pela sexta rodada da Taça GB. O jogo seria às 16h, mas o horário foi mudado pela Ferj.

Já o meia Felipe Cardoso, de 16 anos, mesmo liberado pelo Flamengo, ainda não assinou contrato com o Red Bull Brasil. Um dos sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu, ele aguarda a documentação do Flamengo, que alega faltar a assinatura de Rodolfo Landim para que o jovem assine por três anos com o Red Bull, com multa rescisória de R$ 230 milhões.