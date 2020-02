PVC recebe o carinho de Galvão após estreia no Grupo Globo: 'Cabeça pensante do jornalismo'

Rio - O jornalista Paulo Vinícius Coelho, atualmente no Grupo Globo, fez a estreia dele na nova emissora, na noite desta segunda-feira. No programa "Bem, Amigos", de Galvão Bueno, o comentarista foi recepcionado pelo principal narrador da casa e deu início aos trabalhos na emissoras. O ponta pé repercutiu bastante entre os torcedores na web.



Após deixar a Fox Sports no início de janeiro, o jornalista acertou com a emissora carioca e a mudança foi muito comentada pelos internautas. A chegada dele segue sendo um dos destaques desta volta da temporada do futebol em 2020. A emissora chegou a avisar, inclusive nas redes sociais, a "contratação" do jornalista.



"Eu quero dar calorosas boas-vindas à um cara por quem eu tenho uma profunda admiração. Além do futebol, nós temos o basquete como uma paixão em comum e já conversamos muitos sobre isso. Trabalhando em emissoras diferentes, mas nós desenvolvemos uma amizade legal. Essa é uma das "cabeças pensantes" do jornalismo. Uma máquina de números na cabeça, com táticas... Seja bem-vindo, PVC", afirmou o apresentador do programa "Bem, Amigos".



Além de PVC, o treinador Vanderlei Luxemburgo era outra novidade do programa de Galvão. O horário da atração também foi novo: de 22h, horário habitual, o programa foi às 20h.