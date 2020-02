Fluminense é denunciado ao TJD-RJ por gritos de 'time de assassino' no clássico contra o Flamengo

Rio - O Fluminense foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), na última segunda-feira, em virtude dos gritos de "time de assassino", no clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira. O cântico entoado pela torcida tricolor faz alusão ao incêndio que o ocorreu no Ninho do Urubu e deixou 10 mortos, no ano passado. As informações são do Uol.

O Clube das Laranjeiras foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por praticar "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Por ter sido entregue no fim da tarde da segunda, o processo ainda não foi publicado pelo Tribunal. No entanto, deve ser oficializado nesta terça-feira.

O artigo ainda pode tirar pontos da equipe comandada por Odair Hellmann, já que o CBJD diz que "caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida."

Sendo assim, caso o Flu seja condenado, poderá ficar de fora da semifinal da Taça Guanabara. Com 12 pontos e empatado na liderança com o Volta Redonda, o clube tem o Madureira logo atrás, com dez pontos.

No dia seguinte ao clássico, o Fluminense se manisfestou por meio de um comunicado onde reiterou a solidariedade as vítimas da tragédia e repudiou as atitudes tomadas pela sua torcida.