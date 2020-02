PSG VENCE NANTES NO FRANCÊS: 2 A 1

Sem Neymar, lesionado, o PSG visitou o Nantes, pela 23ª rodada do Campeonato Francês, e venceu por 2 a 1. Icardi e Kehrer marcaram os gols dos parisienses e Simon descontou para os donos da casa. Com mais uma vitória, a equipe do técnico Thomas Tuchel segue firme na liderança e chega a 58 pontos, 15 à frente do Olympique de Marselha, vice-líder da competição.