Atacante Jô está utilizando estrutura do Flamengo para tratar de lesão

Rio - O atacante Jô, atualmente do Nagoya Grampus, do Japão, está usando as estruturas do Flamengo há dias para tratar uma lesão no joelho esquerdo. O jogador está fazendo trabalhos de fortalecimento e equilíbrio.

Revelado pelo Corinthians, Jô tem 32 anos, ele teve passagens importantes por outros grandes clubes brasileiros como: Atlético-MG e Internacional. Pelo Galo conquistou o seu principal título no país: a Libertadores de 2013.

As boas atuações pelo clube mineiro levaram o jogador a ser convocado por Felipão para a disputa da Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil.