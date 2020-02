Antes de saída, ex-repórter da Globo tinha fama de 'machão' e dizia: 'Todas as mulheres querem dar para mim'

Rio - O jornalista Thiago Asmar se viu envolvido em uma nova polêmica nesta quarta-feira. O portal "UOL" revelou como era a rotina dele na TV Globo antes de sua saída. De acordo com a publicação, antes mesmo do vídeo íntimo vazado com Carol Muniz, ex-de Marco Polo Del Nero, o dono do canal "Pilhado" já tinha fama de "machão" nos bastidores da emissora. Ele teria dito, em diversos momentos, frases como "todas as mulheres querem dar para mim" e chegou a ser apelidado de "pai" por expor seus relacionamentos e dar dicas de conquista a outros homens.

Em entrevista recente, Asmar disse que seu machismo incomodava na Globo e que funcionárias chegaram a fazer um abaixo-assinado por sua saída.

"Eu fui encostado, fiquei na geladeira. Eu botava a cara, eu ia para a redação da Globo. Eu ia trabalhar, e as mulheres frustradas que eu nunca azarei, que eram ruins, ficavam incomodadas com o meu machismo, fizeram abaixo-assinado para eu ser demitido", declarou ao canal de Raiam Santos no YouTube.

No entanto, a publicação contesta a versão de Thiago e diz que não houve abaixo-assinado. Houve, sim, um movimento de funcionários, na maioria mulheres, que não se sentiram confortáveis em trabalhar ao seu lado após o vazamento do polêmico vídeo, em 2015. O grupo chegou a ter uma reunião com um representante do esporte da Globo.

Até o momento, Thiago Asmar não se manifestou sobre o fato.