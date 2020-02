Mauro Naves desabafa sobre saída da Globo: 'Foi vexatório ser anunciado no JN'

Rio - O repórter Mauro Naves desabafou sobre sua saída da TV Globo. Em entrevista ao podcast "Qualé, Moré?", do jornalista Ivan Moré, ele criticou a maneiro como a emissora conduziu a situação, tornando público os bastidores de sua saída.

"Foi triste e vexatório ser anunciado no Jornal Nacional. Não anunciou ali que eu estava demitido, mas a forma [com que a Globo] falou ali eu entendi que não iria ter volta. Quando eu vi aquilo é óbvio que você baqueia. Eu já achava que era um caminho sem volta. Você já começa a amadurecer a ideia [de demissão], continuei com a consciência limpa, não fiz nada que agredisse moralmente ou eticamente a TV, mas houve entendimento deles de que eu tinha que ter avisado", declarou Mauro.

Na época, o apresentador William Bonner leu ao vivo uma nota da TV Globo, em que a emissora revelava o envolvimento do repórter no caso Neymar e anunciava seu afastamento, que meses depois resultou em demissão.

Veja a íntegra da nota:

O Jornal Nacional publicou na terça-feira (4) a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa o jogador Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador.



Nesta quarta-feira (5), em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação. Disse que foi o advogado José Edgar Cunha Bueno que o procurou, solicitando a reunião, e que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves, na quarta-feira da semana passada (29).



O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente nesta quarta relatou à Globo sua participação no episódio.



Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai do Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade e que, quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância.



Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo, mas há evidências de que as atitudes dele neste caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas.



Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.