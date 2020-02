Seleção feminina de basquete estreia nesta quinta-feira no Pré-Olímpico Mundial diante de Porto Rico

Bourges, França - Comandada pelo técnico José Neto, a seleção brasileira feminina de basquete estreia nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), no Pré-Olímpico Mundial, diante de Porto Rico, em Bourges, na França. O grupo conta ainda com a França e a Austrália. São três vagas em jogo para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 2019, o Brasil enfrentou Porto Rico em três oportunidades, vencendo todas elas: num amistoso, no Pan de Lima e na AmeriCup. "O primeiro erro que podemos ter é achar que esse jogo decide a nossa situação. Ele não decide nada. É nossa estreia, temos outros dois jogos. E Porto Rico também. Portanto, precisamos dar um passo de cada vez, sabendo da dificuldade que vai ser, e enfrentá-las em busca da vitória. Porto Rico é um time que nos conhece, nós as conhecemos. E claro que podemos usar desse conhecimento recente para um jogo como esse", explicou o técnico José Neto. Japão, país-sede, e Estados Unidos, campeões mundiais em 2018, são as únicas seleções, até agora, classificadas para Tóquio 2020. As outras dez vagas serão definidas nos pré-olímpicos em Belgrado, Ostend e Bourges. Nos grupos em que estão Estados Unidos (em Belgrado, com Nigéria, Sérvia e Moçambique) e Japão (em Ostend, com Suécia, Bélgica e Canadá) apenas duas seleções, em cada chave, se classificam para Tóquio 2020. Nos outros dois grupos - inclusive o do Brasil - três seleções de cada chave se garantem na Olimpíada 2020.



Parceria entre CBB e Suderj

Novo presidente da Suderj, Adriano Santos formalizou com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), através do gerente da entidade, Francisco Chagas, um termo de cooperação técnica para desenvolvimento do basquete 3x3, modalidade que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O primeiro evento da parceria vai ocorrer no sábado, no auditório do Complexo Caio Martins, em Niterói, onde será realizada a primeira clínica de regras do basquete 3x3. O objetivo da parceria é promover e difundir a modalidade em todo o Estado do Rio, realizando competições, clínicas e cursos de atualização e reciclagem das regras do basquete 3x3.

Na Olimpíada, serão oito times masculinos e mais oito femininos. A estreia do 3x3 em competições internacionais aconteceu nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010, em Cingapura. O primeiro evento com seleções nacionais aconteceu em 2011, com o Mundial Sub-18. Em 9 de junho de 2017, o COI anunciou a inclusão da modalidade no programa olímpico de Tóquio-2020.

