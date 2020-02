Luto! Ex-atacante do Palmeiras e Atlético-MG, André Balada morre por infarto aos 42 anos

"Não acredito bebê que você me deixou. Por que fez isso comigo? E agora o que vai ser de mim?", digitou Angélica Tavares, esposa do ex-jogador André, em postagem no Instagram.





Minas Gerais - O ex-jogador André Moreira Neles, o André Balada, morreu nesta quinta-feira, aos 42 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. A esposa do ex-atleta lamentou a perda e alguns clubes onde André atuou também se solidarizaram.

André somou passagens no Brasil e fora do país, entre eles Atlético-MG, Palmeiras e Vitória e Porto, em Portugal. André se aposentou em 2017, aos 41 anos - ele estava jogando pelo Alecrim-RN.



André morava com a mulher e os filhos em Uberlândia (MG) e ficou conhecido entre os torcedores por se envolver com drogas. O jogador sofreu com o uso intensivo de drogas durante a carreira.



Nas redes sociais, alguns times onde o ex-jogador atuou também comentaram a morte do ex-jogador.



Nossos sentimentos aos familiares e amigos do ex-atacante André Neles, que atuou pelo Figueira em 2004, e faleceu na madrugada desta quinta-feira. Descanse em paz, André.

Foto: Cristiano Andujar/FFC pic.twitter.com/b2H5iufmvg

Faleceu, na manhã desta quinta (6) o ex-atacante André Neles, também conhecido como André Balada.



André tinha 42 anos, foi revelado pelo Uberlândia-MG e atuou pelo Mecão em 2011.



O América Futebol Clube se solidariza com parentes e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/Rs9Kgr3yHE