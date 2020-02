Real e Barça são eliminados na Copa do Rei

Uma Copa do Rei marcada por surpresas e sem Real Madrid e Barcelona. Em jogos emocionantes, os gigantes do futebol espanhol foram eliminados ontem, após derrotas para Real Sociedad (4 a 3) e Athletic Bilbao (1 a 0), que avançaram às semifinais da competição, que não terá os dois favoritos pela primeira vez em dez anos — Granada e Mirandés são os outros semifinalistas. O sorteio dos confrontos será hoje.

Com direito a dois gols da joia sueca Alexander Isaak, a Real Sociedad encerrou uma série de 21 jogos dos merengues sem derrota. O duelo, no Santiago Bernabéu, foi movimentado. O norueguês Martin Odegaard, emprestado pelo Real Madrid à Real Sociedad, fez 1 a 0 aos 11 minutos. Isaak ampliou aos 9 e aos 11 da segunda etapa, antes de Marcelo, aos 14, diminuir para os donos da casa, que tiveram vários desfalques. Merino, aos 24, voltou a marcar para a Sociedad, que aguentou a pressão dos madrilenos, que reagiram com Rodrygo, aos 36 e Nacho, aos 48.

No Estádio San Mamés, a partida foi decidida com apenas um gol, mas sem fugir ao script de dramaticidade e emoção. Com Messi apagado e um Barcelona irreconhecível, a classificação do Athletic Bilbao foi obtida aos 47 minutos da segunda etapa, em cabeçada de Iñaki Williams, que se antecipou a Busquets e, com uma casquinha, tocou no canto direito de Ter Stegen.