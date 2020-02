Globo muda programação para mostrar jogo decisivo do Pré-Olímpico entre Brasil e Argentina

Rio - A Globo confirmou na tarde desta sexta-feira que vai realizar a transmissão da partida decisiva do Pré-Olímpico, que vale vaga para as Olimpíadas de Tóquio, que acontece em julho. A partida entre Brasil e Argentina está marcada para às 22h30 do próximo domingo. A narração será feita por Luís Roberto.

Com isso, a emissora carioca fará algumas mudança. O 'Domingão do Faustão' terá o tempo reduzido, ficando no ar de 18h às 20h. Em seguida, o Fantástico e o Big Brother Brasil 20 serão antecipados. Além disso, a transmissão do Oscar 2020, que estava marcada para às 00h, terá início às 00h30.

A vaga para as Olimpíadas de Tóquio ficou um pouco mais difícil. Após boa campanha na primeira fase, o Brasil começou mal no quadrangular final, com dois empates em dois jogos. Agora, a seleção precisa ganhar da Argentina para depender de si mesmo para se garantir nos jogos olímpicos de 2020.